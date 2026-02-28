Tether'den 4,2 milyar dolarlık dondurma kararı

El Salvador merkezli stablecoin devi Tether, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen toplam 4,2 milyar dolarlık USDT’yi dondurduğunu duyurdu. Şirket, özellikle son üç yılda artan kripto suçları nedeniyle kolluk kuvvetleriyle iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Pig-butchering yöntemiyle dolandırıcılık

Tether yetkililerine göre dondurulan varlıkların 3,5 milyar dolarlık kısmı 2023’ten bu yana bloke edildi. Şirket, dünya genelinde emniyet birimlerinin talebi üzerine kullanıcı cüzdanlarındaki USDT’leri uzaktan dondurabiliyor.

Bu hafta ABD Adalet Bakanlığı ile yürütülen bir operasyon kapsamında yaklaşık 61 milyon dolarlık USDT’nin bloke edildiği açıklandı. Söz konusu varlıkların, “pig-butchering” olarak bilinen ve dolandırıcıların kurbanlarıyla sahte duygusal ilişki kurduğu bir dolandırıcılık türüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Küresel endişe büyüyor

Tether daha önce insan kaçakçılığı, terör ve savaş finansmanı ile bağlantılı cüzdanları da engellediğini açıklamıştı. Yaptırım altındaki Rus kripto borsası Garantex de fonlarının Tether tarafından bloke edildiğini duyurmuştu.

Uluslararası kuruluşlar ise kripto piyasalarındaki yasa dışı para akışına dikkat çekiyor. Küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF), ülkeleri kripto piyasalarında daha sıkı denetim uygulamaya çağırıyor. Blok zinciri araştırmalarına göre kara para aklayıcılar geçen yıl en az 82 milyar dolarlık kripto varlık kullandı. Stablecoin’lerin özellikle kripto ticaretinde yoğun kullanılması, hacimlerin hızla artmasına neden oluyor.