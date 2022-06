The Steve Group CEO’su Derya Türker: Bireysel emeklilik gibi her ay 10 dolarlık BTC alınabilir

Kripto paraların hayatımıza girmesinden bu yana Reddit'ten Twitter'a kadar tüm dijital platformlarda kendi fenomenlerini de yarattı. Sadece dünyada değil Türkiye'de de öyle. Çok takipçili birçok isim, Türkiye'de bu piyasaların bilirkişileri olarak rağbet görmeye ve büyük yatırımcı kitlelerini peşinden sürüklemeye başladı. Fakat bunlardan birkaçı var ki, onları diğer tüm kripto para fenomenlerinden ayırıp bir kenara koymak gerek.

Çünkü günlük kripto para tüyoları veya kripto para dünyası için 5-10X'leri hatta belki de daha fazlasını sembolize eden roket emojileriyle değil, bu sektörün içerisinde yeni inovatif fikirlerle sektörü geliştirmeyi, yatırımcıda kripto para finansal okur yazarlığını artırmayı tercih etti.

Türkiye’de blockchain teknolojisinin gelişimine yaptığı katkı ile adından sıkça bahsettiren The Steve Group CEO’su Derya Türker, The Steve Group ile ilgili güncel bilgilerin yanı sıra, Türkiye çözüm ortağı olduğu dünyanın en büyük stabil coin’i olan Tether'in dünya ekonomisi üzerindeki yeri ve önemine dair bilgiler paylaştı.



The Steve Group’un finansal okur yazarlık, kültür ve sanat alanında faaliyet gösterdiğine ve Steve Academy üzerinden bugüne kadar 47 bin öğrenciye ücretsiz finans eğitimi sağladığına işaret eden Derya Türker, Bitcoin hakkında gelen soruları da yanıtladı.

"Bitcoin’deki iniş ve çıkışlar, diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığında farksız"

Türker; kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Dijital para yakın gelecekte hayatımızın önemli bir parçası haline gelecek; yeni nesil bir ödeme aracı olacak. Bitcoin’e yatırım amaçlı bakmak gerekiyor. Nasıl ki bireysel emeklilik için her ay bir para kenara ayırıyoruz, Bitcoin’i de bu şekilde yatırım amaçlı görüp uzun dönem aracı olarak düşünmek gerekir. Kendi içinde kırılımı olduğundan her ay 10 dolarlık Bitcoin almanız mümkün. Bitcoin’in merkeziyetsiz oluşu en önemli özelliği. Bitcoin’deki iniş ve çıkışlar, diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığında farksız. Ancak teknolojisinden dolayı kendi içinde çok fazla kaidesi olmasına rağmen, kural koyucusu yok. En büyük özelliği de bu. 4 yıllık döngünün içerisinde 1 kişinin dahi para kaybetmediği bir sistemden bahsediyorum. Blockchain teknolojisini bugün çok büyük şirketler kullanıyor. Bu teknoloji, batması mümkün olmayan bir algoritmaya sahip” şeklinde konuştu. Türker, Bitcoin için 300 bin dolarların mümkün olduğunu söylerken Özgür Demirtaş'ın piyasadaki kripto paraların yüzde 90'ının yok olacağı tespitine de katıldığını vurguladı.

"73 milyar dolarlık UST'ye karşılık 83 milyar dolarlık rezerv var"

USDT ve Luna'yla ilgili kötü tecribelerin ardından stabil coinlerle ilgili endişeler sonrası Tether ile ilgili de sorular geldi. Türker, “Tether, ürettiği her Tether’in dolar olarak karşılığını rezervinde tutuyor. Luna’daki çalkantı sonrası Tether 48 saatte 10 milyar dolar tutarında itfa işlemi yapmasının ardından yine 1 dolara sabitlendi. Tether’in arkasında bunu yapacak varlığı mevcut. Son yapılan açıklamada 73 milyar dolarlık Tether arzına karşılık, bankada 82 milyar 949 milyon dolarlık rezerv olduğu belirtildi. Bu önemli bir nokta.” şeklinde konuştu.



Regülasyonlarla ilgili gelen sorulara da değinen Derya Türker, “Regülasyonların kripto para borsalarını ilgilendirdiğini, bir varlığın regülasyonunun olmasının -onu meşrulaştırması açısından- önemli olduğunu ancak büyük resme bakıldığında yola çıkış noktasının dünyadaki genel finans anlayışının değişimi olduğunu, diğer coinlerle kıyaslanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

"BTC çin'in dijital Yuan'ına engel olabilir"

The Steve Group CEO’su Derya Türker, “Bugün ithalat ve ihracatı elinde tutan Çin, Bitcoin madenciliğini yasakladı. Yakın bir zamanda ise dijital Yuan’ı piyasaya sürmeyi planlıyor. Çin, bir süre sonra kendisiyle ticaret yapmak isteyeni dijital Yuan kullanmaya yönlendirecek; bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü dijital Yuan da, Çin hükümeti tarafından yönetilen merkeziyetli bir para birimi olacak. Bitcoin buna engel olabilir.” şeklinde konuştu.



Bitcoinerlar tarafından Bitcoin’in maskotu olarak kabul gören The Little HODLer projesine de değinen Derya Türker, bu iş birliğinin The Steve Group’un ilk global ortaklığı olduğunu paylaştı. Türkiye'nin kripto para alanında küresel bir merkez olma hedefi açısından önemli bir adım olduğunu düşündüklerini vurgulayan Türker, The Little HODLer’in web sitesinin Türkçe olarak da hizmet verdiğini ifade etti.