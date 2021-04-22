  1. Dünya Gazetesi
  2. Kripto Para
  3. Thodex hakkında soruşturma başlatıldı
Takip Et

Thodex hakkında soruşturma başlatıldı

Kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvuruluyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Öte yandan Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezinde siber suçlarla mücadele ekiplerinin inceleme yaptığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex'in kurucusunun da yurtdışına kaçtığı öne sürüldü.

Bu kez de 'kriptobank' skandalı: ThodexBu kez de 'kriptobank' skandalı: ThodexFinans
Etiketler