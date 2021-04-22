Thodex hakkında soruşturma başlatıldı
Kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvuruluyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.
Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Öte yandan Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezinde siber suçlarla mücadele ekiplerinin inceleme yaptığı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex'in kurucusunun da yurtdışına kaçtığı öne sürüldü.