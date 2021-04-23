Thodex kurucusu Özer hakkında kırmızı bülten

Kripto borsası Thodex soruşturması genişletilerek devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

Öte yandan İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Dün başlayan operasyonla ilgili gizlilik kararı verilmiş ve şirketin hesaplarına bloke konmuştu.

İstanbul Emniyeti, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkış yaptığını açıklarken; Özer, yurt dışına yatırımcı görüşmeleri için gittiğini ve geri döneceğini söylemişti.