Thodex kurucusu Özer'den ilk açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun yurtdışına gittiğini açıkladı. Şirketin hesapları bloke edilirken MASAK, kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Şirketin kurucusunun 20 Nisan akşamı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiğini açıklayan İstanbul Emniyeti, soruşturma kapsamında Thodex binasına girildiğini ve gerekli işlemlerin yürütüldüğünü duyurdu.

MASAK da kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibariyle bloke koydu.

Thodex kurucusundan ilk açıklama

Öte yandan bu gelişmeler yaşanırken Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Özer, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yapacağını ve adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağını açıkladı.

Thodex'in kurucusu Özer'in açıklaması şu şekilde:

"Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A. Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700.000’e yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00-TL. zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım.

Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700.000’e yakın kullanıcımızın sadece 30.000’e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

Ayrıca; bir takım kişilerin kendilerini uzman olrak tanıtmak suretiyle gerek sosyal medyada gerekse basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna 2 milyar usd gibi akla, mantığa ve hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturması da kabul edilebilir değildir. Zira; bırakınız thodex’in işlem hacmini tüm türkiye’deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.

Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir.

Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira; bizim tespitlerimize göre 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak Adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim."