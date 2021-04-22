Thodex nedir? Herkes Thodex'i araştırıyor

Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddialarının ardından Thodex gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelen Thodex, son günlerde kullanıcılarının problemler yaşaması ile dikkat çekmişti. Son olarak kullanıcılar hesaplarına erişemezken, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları üzerine Thodex hakkında savcılığa çok sayıda şikayet başvurusu oldu. Peki Thodex nedir? İşte detaylar...

Thodex nedir?

2007 yılında Koineks ismiyle kurulan şirket, 2017 yılında ismini değiştirdi ve Thodex adıyla hizmet vermeye başladı. Bu süreçte Koineks kullanıcıları da Thodex'etaşındı.

İlk olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Thodex, Türkiye'de kurulan 4. kripto para borsası olurken, kurulduğunda 5 farklı kripto para çeşidini üyelerine sunarak alanında bir ilke imza attı.

2018 yılına gelindiğinde Thodex, Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini İstanbul’un Nişantaşı semtinde kurdu. 2019 yılında Thodex sunduğu kripto para sayısını 18’e çıkararak sektörde yine bir ilke imza attı. 2020 yılına gelindiğinde Thodex globale açıldığını duyurdu.

ABD’den aldığı FinCen MSB lisansı ile globalleşen Thodex, Türkiye’nin ilk global lisanslı kripto para borsası oldu. Kripto para kullanıcılarını tek bir platformda buluşturma hedefiyle yola çıkan Thodex, günümüzde 6 kıta ve 120’den fazla ülkede hizmet vermektedir. Thodex Kasım 2020 itibarıyla kullanıcı başı ayda 177 işlem ortalaması ile toplamda 25 milyar Türk lirası hacme ulaşmıştır. Dünyadaki tüm kriptoparalar ve kriptopara borsalarının değerlendirildiği platform olan Coinmarketcap'ta Ocak 2020 itibarıyla günlük 698 milyon Türk lirası hacmiyle genel değerlendirmede globalde 53. , Türkiye'de ise 2. sıradadır.