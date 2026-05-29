Trump İran için kırmızı çizgi çekti ve askeri operasyon uyarısı yaptı

Trump yönetimi küresel enerji piyasalarını tedirgin eden İran krizinde yeni şartlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarını korumayan her türlü anlaşmayı kırmızı çizgi ilan eden Trump masadaki seçenekleri daralttı.

Cumartesi akşamı yayınlanacak Fox News mülakatında askeri seçeneklerin masada olduğunu belirten Trump nükleer kapasitenin ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamen imha edilmesini şart koştu. Küresel emtia piyasaları yönetimden gelen sert uyarıları brent petrol fiyatlamalarına hızla yansıttı. Kurumsal yatırımcılar artan jeopolitik risklerin küresel tedarik zincirlerinde yaratacağı olası maliyetleri ve enflasyon baskılarını yeniden hesaplıyor.

Trump askeri üstünlüğü müzakere masasında kullanıyor

Washington yönetimi sahada elde ettiği askeri üstünlüğü diplomatik pazarlıklarda güçlü bir kaldıraç olarak kullanıyor. Tahran yönetiminin nükleer silah edinme kapasitesini sıfırlamayı hedefleyen Trump yıpranmış İran ordusunun müzakere gücünü iyice zayıflattığını savundu. Amerikan askerlerinin sahada kazandığı zaferlerin ardından masada dikte eden taraf olduklarını vurgulayan yönetim kısa vadeli siyasi hesapları bir kenara bıraktığını ifade etti.

Yaklaşan kongre ara seçimlerinin savaş veya barış kararını etkilemeyeceğini belirten yetkililer sadece doğru olanı yapmaya odaklandı. Makroekonomik analistler yönetimin tavizsiz tavrının küresel piyasalarda dolar endeksini destekleyebileceğini öngörüyor.

Kuveyt saldırısı ve Hürmüz Boğazı geçişleri

Perşembe sabahı İran güçlerinin Kuveyt topraklarına düzenlediği balistik füze saldırısı bölgedeki kırılganlığı yeniden zirveye taşıdı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance perşembe akşamı yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı ticaret yolunu açacak ve ateşkesi 60 gün uzatacak mutabakat zaptında önemli ilerleme kaydettiklerini duyurdu. Buna karşılık Washington cephesinin nihai metne imza atıp atmayacağı belirsizliğini koruyor.

Colorado eyaletindeki Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Vance Amerikan ordusunun görülmemiş başarılarını övdü. Askeri kuvvetler Epic Rage ve Midnight Hammer operasyonları ile İran topraklarında rehin tutulan bir Amerikan pilotunu başarıyla kurtardı. Uluslararası Yönetim Kurulu Başkanı düzeyindeki fon yöneticileri artan sıcak çatışma riskinin nakliye sigorta primlerini doğrudan yukarı çektiğini belirtiyor.