Trump’ın İran mesajı kripto piyasalarını hareketlendirdi: Bitcoin ve Ethereum yükseldi

Kripto para piyasaları, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara yönelik olumlu mesajların ardından yeniden yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıklaması, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi.

Trump yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve diğer çeşitli ülkeler arasında nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, bir gün önce sert değer kaybı yaşayan kripto para piyasasında toparlanmayı beraberinde getirdi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yüzde 1,5 yükselerek 76 bin 666 dolara çıktı. Ethereum ise yüzde 2,5 değer kazanarak 2 bin 118 dolar seviyesine yükseldi.