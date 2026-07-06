Trump'ın kripto para gelirlerine sert eleştiri

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Senatör Elizabeth Warren, Başkan Trump'ı seçim vaatlerini yerine getirmek yerine ailesinin kripto para girişimlerini teşvik etmekle suçladı. Trump'ın 2025 yılında kripto para varlıklarından elde ettiği 1,2 milyar dolarlık gelir, siyasi tartışmaların odağına yerleşti.

Senatör Elizabeth Warren (D-Mass), Başkan Donald Trump'ı görevini ailesinin kripto para çıkarlarını ilerletmek için kullanmakla ve halkın yaşam maliyetlerini düşürmek için çalışmamakla suçladı. Warren, X platformu üzerinden paylaştığı bir infografikle Trump'ın kripto para politikası kararları ile ailesine ait şirketlerin ürün lansmanları arasındaki zamanlamaya dikkat çekti.

Trump'ın kripto para politikaları ve aile şirketlerinin zamanlaması

Warren'ın sunduğu kronolojiye göre Trump, Mart 2025'te Blockworks Digital Asset Summit'te yaptığı konuşmada Kongre'ye stablecoin mevzuatını geçirme çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından, Trump'ın oğullarının kurucu ortak olarak yer aldığı merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial, dolara endeksli stablecoin USD1'i piyasaya sürdü.

Haziran 2025'te USD1'in lansmanından günler sonra Senato'da GENIUS Yasası kabul edildi. Trump, bir ay sonra bu yasayı imzalayarak yürürlüğe koydu. World Liberty Financial, stablecoin'i destekleyen rezervler üzerinden faiz geliri elde ediyor. Trump bağlantılı DT Marks SC LLC, WLFI'nin %38'ine sahip ve şirketin web sitesine göre "dolaylı ekonomik çıkar"a sahip.

1,2 milyar dolarlık kripto geliri

Warren'ın iddiaları, Trump'ın kripto para girişimlerinin 2025 yılında yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamasının ardından geldi. Bu gelirin 520 milyon dolardan fazlası World Liberty Financial tarafından ihraç edilen token'ların satışından, 635 milyon dolardan fazlası ise Official Trump (CRYPTO: TRUMP) memecoin'inden toplanan telif ücretlerinden oluşuyor.

Trump, kripto para gelirine ilişkin eleştirilere yanıt olarak bu kazancın "yasa dışı" veya "yanlış" hiçbir yönü olmadığını savundu. Kripto paranın "büyük bir iş" olduğunu ve ABD'nin bu alanda liderlik etmesi gerektiğini, aksi takdirde Çin'e üstünlük kaptırabileceğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan bir sözcü, Trump yönetiminin yalnızca Amerikan halkının "çıkarı" doğrultusunda hareket ettiğini ve başkan veya ailesi için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtti. Warren ise "Trump ilk gün maliyetleri düşürme sözü verdi. Bunun yerine başkanlığı ailesinin kripto işini büyütmek için kullanmakla meşgul" ifadesini kullandı.