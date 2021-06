Türk kripto borsasına ABD'den sonra AB’den de onay geldi

Türkiye’nin uluslararası ilk kripto para borsası Bitay, yurt dışında büyüme hedeflerini ve yatırım faaliyetlerini online olarak düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve sektördeki gelişmelere ilişkin görüşlerini aktaran Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz, pek yakında globalde halka açık satışa sunulacak olan BTY Token ve işlevlerini de ilk kez anlattı.



Avrupa Birliği’nde (AB) kripto alım-satım ve saklama lisansı ve ABD’de kripto para platformu olarak 11 eyalette faaliyet göstermek üzere FinCEN’den onay alan Bitay, bunların yanı sıra global çapta başlattığı BTY Token satışı ile Türkiye’den globale açılan ilk kripto para borsası oldu. 1 Haziran’dan itibaren kurumsal yatırımcılara satışa sunulan BTY Token’ın halka açık satışına Temmuz sonunda başlanacak.



Yurt dışında büyümenin Bitay’ın en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Niyazi Yılmaz, “Bitay olarak, Türkiye’de yabancı şirketlerle rekabet edebilmek için hizmet tarafında hep bir adım önde gitmemiz gerekti. Şimdi de bu tecrübemizle yurtdışına açılmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Estonya’daki lisanslı şirketimizi Ocak 2021’de kurduk. Bir ay arayla ABD’de FinCEN’den iznimizi aldık. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu yani ülkemizi çevreleyen bölgede ve Hindistan’da yeni işbirliklerine imza atmak üzere görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Hedefimiz öncelikle bölgede büyümek, ardından globalde ilk 20 arasına girmek” dedi.



“Yapacaklarımızdan çok yaptıklarımızı anlatmayı seviyoruz”



“Bitay olarak yeterince hazırlık yapmadan hızlı aksiyon alma gibi bir yaklaşım benimsemiyoruz. Yapacaklarımızdan çok yaptıklarımızı anlatmayı seviyoruz” diyen Yılmaz, “Yüzde yüz yerli ve kendi bünyemizde olan yazılım ekibimizle kendi teknolojimizi, platformumuzu bu alandaki uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz ile ürettik ve kullanıyoruz. Teknoparkta 4691 sayılı kanun kapsamında yazılım faaliyeti olarak yürütmemiz uygun görülmüş ve bu kapsamda da KDV muafiyetine hak kazanmış iki büyük projemiz bulunmaktadır. Bu projelerden birisi olan 'Blockchain' isimli projemiz 51529 proje kodu ve 2020-2976 numarası ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay alındıktan sonra Bitay Teknoloji A.Ş. unvanıyla ticari faaliyetine başlamıştır. Diğer büyük projemiz ise Türkiye'deki ‘ilk’ kripto paralarla ödeme sistemi olan 'BitayPay' isimli projemizdir. Aynı kanun uyarınca vergi teşviki almış, 57033 proje kodu ve 2020-2975 numarası ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Teknolojimizde 3.parti yazılım kullanılmadı. Yurtdışında da yine kendi imkânlarımızla büyümeyi hedefliyoruz. Hacimsel olarak Türkiye’nin en büyük ilk beş kripto para borsası arasında yer alıyoruz. Toplamda kayıtlı 670.000’den fazla, günlük ortalama 50.000 aktif işlem yapan kullanıcımız bulunuyor. Bugünlere organik bir büyüme ile müşteri odaklı bir yaklaşımla geldik” şeklinde konuştu.



Bitay Global, yeni projelerin token çıkarmasına ve satışına da aracılık edecek



BTY Token ve işlevlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Niyazi Yılmaz şunları söyledi: “BTY adını verdiğimiz token’ımızın halka açık satışını yakın zamanda başlatacağız. Şu an kurumsal yatırımcılara satış dönemindeyiz. Token’ımız BTY, Bitay’da borsanın içinde ve anlaşmalı olduğumuz şirketlerde müşterilerimize fayda sağlayacak. Token tutanlara indirim ve öncelik vererek avantaj sağlamamızın yanında, gelir kazanma imkânı da sunacağız. Çıkaracağımız ürünler için yurtdışında uzun süren araştırma ve detaylı analizler yapıyoruz. Fayda sağlayacağına inandığımız ürün ve uygulamaları borsamızda işleme alıyoruz. Bitay olarak firmaların token çıkarmasına ve satışına da aracılık edeceğiz. ‘Launchpad’imizde şimdiden görüşmelerini gerçekleştirmeye başladığımız çok özel projelere yer vererek fon toplamalarını sağlayacağız.”



BitayPay ve Bitay Visa kart



Masrafsız ve anlık para transferi ile anlaşmalı üye işyerlerinde kripto para ile ödeme sistemini geliştiren ilk borsa olduklarını belirten Yılmaz, “Ödemeler alanında Türkiye’de bir ilk olan BitayPay ürünümüz ile kripto parayla satış/alışveriş yapabilme imkânı sunabiliyoruz. BitayPay’de yarattığımız en önemli fark ödeme esnasında kriptodan fiyat paralara anında dönüştürmemiz. Bu sayede satıcı firmalar dilerlerse muhasebeleştirirken kripto işlemleri göstermek zorunda kalmıyorlar. Bu alanda ülkemizde de yakın zamanda düzenlemenin geleceğini öngörüyoruz. O zamana kadar da global pazarda BitayPay ürünümüzü yaygınlaştıracağız. Ödemeler ekseninde ayrıca, kripto parayla ödeme yapılabilen kartlar çıkarmaya başlayan Visa’yla bir anlaşma yaptık. Bitay Global cüzdanlarına bağlı bu kartları müşterilerimiz, Visa’nın dünyada geçerli olduğu her yerde kullanabilecekler. Türkiye’de bu kapsamda bir anlaşma yapmış ilk borsa olma özelliğini taşıyoruz.



Görüleceği üzere, kripto para piyasasını reel ekonomiyle nasıl entegre edebileceğimize yönelik iş modelleri geliştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük holdingleri ve bu holdinglerin en iyi projeleriyle BitayPay kapsamında imza aşamasına geldik. Bu alanda düzenleme gelmesiyle birlikte ilerleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.



Müşteri tanımlamaları e-devlet üzerinden yapılıyor



Bitay’ın Müşteri Tanıma (Know Your Customer) sürecinden geçen 670.000’in üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunduğu söyleyen Yılmaz, bu süreci yaptıkları bir entegrasyon ile e-devlet üzerinden yürüttüklerini, müşteri tanımlamalarını e-devlet üzerinden gerçekleştiren ilk borsa olduklarını da belirtti. Niyazi Yılmaz, “Faaliyetlerimizin temelinde kripto para borsalarına yönelik ihtiyacı, bu piyasanın çıkış nedenlerini ve işin felsefesini doğru anlatmak; adil ve şeffaf bir organizasyon olmak yatıyor” dedi.



7/24 yanıt veren çağrı merkezine sahip ilk borsa



“Bitay, alım-satım tahtasının yanı sıra nasıl çalıştığının da görülebileceği şeffaf bir platform. Bitay Game ile herkesin aynı anda belli bir portföy ile başlayıp alım-satım yapabildiği ve ardından da ödül kazanabildiği bir ‘sanal portföy’ sistemimiz var” diyen Yılmaz, “Bitay’ın sektördeki rekabet gücü hizmet temeline dayanıyor. Trading platformumuzun sadeliği ve kullanım kolaylığı sunması, müşteri deneyiminde yarattığımız fark ve komisyon oranlarımızın uygunluğu ile sektörde pozitif ayrışıyoruz. Türkiye'deki en fazla ürün çeşitliliğine sahip borsayız. Müşteri temsilcilerimiz 7/24 çağrı karşılayarak müşterilerimizin talep ve isteklerini yanıtlıyorlar. Türkiye’de 7/24 yanıt veren çağrı merkezine sahip ilk borsayız” ifadelerini kullandı.