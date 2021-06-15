Türk kripto para borsası Bitay'a AB ve ABD'den izin

Kripto para alanında çözümler üreten Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, Bitay'ın Avrupa Birliği’nde (AB) kripto para alım-satım ve saklama lisansı ile ABD’de kripto para platformu olarak 11 eyalette faaliyet göstermek üzere ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'ndan (FinCEN) onay aldığını bildirdi.

Bitay'ın yurt dışında büyüme hedeflerini ve yatırım faaliyetlerini online olarak düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Yılmaz, pek yakında globalde halka açık satışa sunulacak olan BTY Token ve işlevlerini de ilk kez anlattı.

Bunların yanı sıra global çapta başlattığı BTY Token satışı ile Türkiye’den globale açılan ilk kripto para borsası olduğunu belirten Yılmaz, 1 Haziran’dan itibaren kurumsal yatırımcılara satışa sunulan BTY Token’ın halka açık satışına temmuz sonunda başlanacağını ifade etti.

Yurt dışında büyümenin Bitay’ın en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Niyazi Yılmaz, "Bitay olarak, Türkiye’de yabancı şirketlerle rekabet edebilmek için hizmet tarafında hep bir adım önde gitmemiz gerekti. Şimdi de bu tecrübemizle yurtdışına açılmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Estonya’daki lisanslı şirketimizi Ocak 2021’de kurduk. Bir ay arayla ABD’de FinCEN’den iznimizi aldık. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu, yani ülkemizi çevreleyen bölgede ve Hindistan’da yeni işbirliklerine imza atmak üzere görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Hedefimiz öncelikle bölgede büyümek, ardından globalde ilk 20 arasına girmek." dedi.

Ödemeler alanında Türkiye’de bir ilk olan BitayPay ürünü ile kripto parayla alışveriş yapabilme imkanı sunabildiklerini ifade eden Yılmaz, BitayPay’de yarattıkları en önemli farkın, ödeme esnasında kriptodan fiyat paralara anında dönüştürme olduğunu ifade etti.