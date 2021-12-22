Türkiye'de günlük kripto para işlem sayısı 1 milyonu aştı

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verileri günde 1 milyon işlem eşiğinin aşıldığını ortaya koydu.

Verilere göre 2019 yılından bu yana TL ile en çok Bitcoin ve Tether işlemi yapılıyor.

Reuters'ın haberinde, kripto para işlemlerinde yaşanan artışta TL'nin eylül ayından bu yana yaşadığı değer kaybının etkili olduğu belirtildi.

Haberde, bu durumunun ilk olarak mart ayında TL'nin değer kaybı yaşadığı dönemde gerçekleştiği hatırlatıldı.

Son dönemde TL'deki volatil seyir öncesinde işlem hacminin 500 bin seviyesinin altına indiği ifade edildi.