Türkiye’de kripto para yatırımcısı 11 kat arttı

Dünyada 2,7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan kripto para piyasasındaki hızlı yükseliş, Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Akademetre tarafından yapılan Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması'na göre, 2021’de Türkiye’de kripto para birimleriyle işlem yapanların oranı 11 kat arttı.

Memnuniyet oranlarının da ölçüldüğü araştırmada, yatırımcı sayısındaki hızlı artışa rağmen memnuniyetin yüzde 72 seviyesinde kaldı. Kripto para yatırımlarından memnun olanlar ise yüzde 41,3 ile kârlılığı işaret etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Kripto Para Araştırma Raporu’na göre, Türkiye’de 2 milyon 400 binin üzerinde kripto para yatırımcısı bulunuyor.

Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması'nı değerlendiren Meslekburda.com Kripto Para Uzmanı Mustafa Küçükakarsu, “Türkiye’de kripto para birimleriyle işlem yapanların oranındaki yüksek artışa rağmen, çok da bilinçli yapılmayan işlemler, kendini düşük memnuniyet seviyeleriyle ortaya koyuyor. Bu yatırım türünde başarılı olmak için, kripto para okuryazarlığı gerekiyor ki bu da birkaç saatlik eğitimlerle mümkün değil. Kripto para borsalarında doğru yatırımlar yapabilmenin yolu, kapsamlı bir eğitimle gerekli tüm donanımı kazanmaktan geçiyor.” dedi.