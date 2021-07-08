Türkiye'de kripto paralara güven düştü

Türkiye'de kripto parayla işlem yapanların oranı bir yılda 11 katına çıktı. Geçtiğimiz yıl işlem yapanların oranı yüzde 0,7 iken bu yıl sonuç yüzde 7,7 oldu. Geçen yıl kripto para işlemi yapan her 10 kişiden 2'si kadınken bu yıl oranın 10'da 4'e yükseldiği görüldü.

Kripto para işlem platformu Paribu, "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2021"in sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre kripto para işlem deneyiminden memnuniyet oranı yüzde 74 oldu. Kuşaklar bazında ele alındığında memnuniyet oranının en yüksek olduğu kuşağın Y olduğu görüldü. Y Kuşağı'nın yüzde 76,2'si işlem deneyiminden memnun kalırken bunu 75,9 ile X Kuşağı takip ediyor. Z Kuşağı'nın ise yüzde 58,3'ü memnun.

Kullanıcıların memnuniyet sebeplerinde ise 'kârlılık' yüzde 41,3 ile öne çıkarken bunu yüzde 10 ile 'işlem kolaylığı', yüzde 4,3 ile güvenilirlik takip etti.

En çok Bitcoin tercih ediliyor

Türkiye'deki kullanıcılar yüzde 64 ile en çok "al-sat işlemi" yapıyor. Yatırım işlemi yapanların oranı bir yılda iki katına çıktı.

Kullanıcıların en çok tercih ettiği kripto para ise Bitcoin oldu. Her 10 kişiden 7'si Bitcoin'le işlem yaparken, 2'si Ethereum ile, yine her 10 kişiden 1'inin XRP ile işlem yaptığı görüldü. Araştırma ayrıca kripto parayı duyan her 5 kişiden 1'inin kripto para işlemi yapmak istediğini ortaya koydu.

Kripto paralara güven düştü

Türkiye'de bazı platformların yarattığı kullanıcı mağduriyetleri sonucu, kripto paraya "güvenirim" ya da "çok güvenirim" yanıtını verenlerin oranı bir yılda 34,2'den yüzde 25,3'e düştü.

Kripto para kullanımının önünde yasal bir engel olmamasına rağmen her 4 kişiden 1'i ise 'yasal olmadığını' düşünüyor.

"Regülasyon beklentisi arttı"

Türkiye'nin kripto para ekosistemine dair en kapsamlı araştırmasının ikincisini yaptıklarını vurgulayan Paribu CEO'su Yasin Oral, "Bir yılda kripto paraya olan ilgi ciddi biçimde arttı. Bunda hem platformların iletişim faaliyetlerinin hem kripto paralardaki hareketliliğin etkisi oldu. Türkiye'nin kripto paralar konusunda öncü bir rol oynama potansiyeli olduğunu görüyoruz. Nisan ayında bazı platformlar kullanıcı mağduriyetlerine yol açtı. Bu da araştırma sonuçlarına olumsuz şekilde yansıdı. Kripto paraya ilgi artarken güvenin tam anlamıyla sağlanması için regülasyonun gerekliliğini bir kez daha görüyoruz" dedi.

Oral, "Kripto parayla işlem yapan kişilerin memnuniyet oranı hayli yüksek. Kripto parayı duyanların da dikkate değer bölümü gelecekte işlem yapmak istiyor. Bu motivasyonu desteklemek ve kripto para ekosistemine güvenle adım atmalarını sağlamak öncelikli sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.