Türkiye’nin yeni kripto borsası Fexobit açıldı

Yerli kripto para borsası Fexobit, yatırımcılarıyla buluştu. İnovatif teknolojileri benimseyen ve blockchain tabanlı, reel ekonomilere dayalı finansal ürün ve hizmetler sunan Futurance çatısı altında hizmet vermeye başlayan Fexobit, kripto para dünyasına yeni normlar getirmeyi hedefliyor.

Geniş yelpazede, hızlı ve kolay bir şekilde yatırım yapma imkânı sunan kripto para borsası için güvenlik ilk sırada yer alıyor. Fexobit’e özel “4 Aşamalı Güvenlik Zinciri” ulusal ya da uluslararası her türlü olağandışı durumu göz önüne alarak riskleri minimize ediyor. Müşterilerin kripto varlıkları, özel güvenlik prosedürleriyle yönetilen Tier-4 veri merkezlerindeki hava boşluklu soğuk cüzdanlar ve çevrimdışı kriptografik cihazlar üzerinde saklanıyor. Çevrimdışı kripto cüzdanların tümü, multi-sig (çoklu imzalı) yapıda ve FIPS (Federal Information Processing Standard) Seviye 2 sertifikalı cihazlarda korunuyor. Fexobit’te bilinen en üst standartlarda korunan yedekler, ulusal ve global seviyedeki felaket senaryosu risklerine karşı, özel algoritmalarla şifrelenirken, parçalara bölünüyor ve dağıtık düğümlerde depolanıyor. Tüm veri erişimleri kontrol altında ve 7/24 izlenebiliyor.