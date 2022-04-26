Twitter'ın satışı Dogecoin'i uçurdu

Elon Musk'ın Twitter yönetiminin 44 milyar dolarlık anlaşmasının ardından kripto para piyasaları dünkü kayıplarını geri aldı.

Musk'ın daha önce destek verdiğini açıkladığı Dogecoin'in son 24 saatteki yükselişi yüzde 30'a dayandı. Dogecoin, 0.13 dolardan 0.16 dolara kadar yükseldi.

Dün sabah saatlerinde 38 bin 300 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin de haberin ardından yönünü yukarı çevirdi ve yeniden 40 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin bugün 40 bin 500 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise 2 bin 800 dolardan 3 bin dolar bandının üzerine çıktı.

Coingecko verilerine göre, kripto para piyasasının büyüklüğü yüzde 4 artışla 1.965 trilyon dolara yükseldi.

Son dönemlerde jeopolitik riskler ve Fed'in para politikasında daha şahin adımlar atacağı beklentisi kripto paralarda satışları tetikliyor.

Dorsey'den Musk'a destek

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey de Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrasında bir açıklama yaptı.

Dorsey, “Platform için en güvendiğim çözüm bu oldu. Wall Street, Twitter’ın sahibiydi ve bir şahsın bunu satın alması doğru bir ilk adım oldu” diye konuştu.

Twitter’da yüzde 2.36’lık hissesi bulunan Dorsey, “Bir şirket olarak Twitter her zaman benim öncelikli sorunum ve en büyük pişmanlığımdı. Bu sorunu çözmek için Elon, güvendiğim tek çözüm” dedi.