UBS Başkanı Weber: Kripto paralar hayatta kalamaz

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan UBS Group Başkanı Axel Weber, kripto paralar konusunda "kuşkucu" olduğunu söyledi.

Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan Weber, "Ödemeleri bankalardan ve nakitten işlemin her iki tarafının da bilinmediği anonim bir araca kaydırma fikri hayatta kalamaz" dedi.

Weber, işlemlerin kimliklerinin belirsiz olması dikkate alındığında regülatörlerin kripto paraların "gerçekten büyük" hale gelmelerine imkan vermeyeceklerine inandığını da ifade etti.

UBS Başkanı kripto paralar için bu değerlendirmeleri yapsa da JPMorgan Chase ve Bank of Amerika bu varlık sınıfında büyümek için uzman personel almaya çalışıorlar ve Goldman Sachs da kripto vadelilerinde işlemlere başladı.