Ukrayna'da Bitcoin yasallaştı

Kripto para piyasasını yasal zemine oturtan beşinci ülke olan Ukrayna'da karar neredeyse oy birliğiyle alınırken, Devlet Başkanı Volosymyr Zelensky’nin imzasıyla yürürlüğe girecek.

Düzenleme ile yatırımcılar kripto para dolandırıcılığına karşı yasal olarak koruma altına alınacak. Ukrayna, finansal varlık olarak Bitcoin'i ve diğer kripto paraları tanısa da El Salvador'daki gibi resmi bir para birimi olarak kabul etmedi.

Kripto para işlemlerinde herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı Ukrayna'da şirketlerin yaptığı işlemler sıkı denetim uygulanıyordu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Federov ülke Merkez Bankası’nın dijital para birimi çıkarması için ödeme sistemlerini modernize ettiklerini belirtti.

Hafta başında 52 bin doları aşan Bitcoin, daha sonra gelen satışların ardından 42 bin doların altına çekilmişti.

Haftanın geri kalanına göre bugün sakin bir gün geçiren Bitcoin, yüzde 1,5 artışla 46 bin doların üzerinde işlem görüyor.