Vebitcoin'den faaliyetlerini durdurma kararı

Kripto para platformlarından Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Vebitcoin'den yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.