Visa’dan kripto varlıkları için işbirliği

ABD merkezli çok uluslu finans şirketi Visa, federal lisansa sahip ilk dijital varlık bankası olma özelliğine sahip First Boulevard işbirliğiyle müşterilerine kripto para alım satım hizmeti sunacak

Söz konusu proje, Visa’nın yeni kripto uygulama programlama özelliği (API) olacak ve müşterilerine kripto para alım satımının yanında başka bir federal lisanslı dijital varlık bankası olan Anchorage cüzdanlarında kripto varlıklarını saklama imkanı da verecek.

Bu yıl içinde resmi olarak piyasaya sürüleceği öngörülen proje, Visa müşterilerine kendi varlıklarının yanında kripto varlıklara da erişim imkanı sunan API sistemi kabiliyetlerini de destekleme kapsamında önemli bir adım olarak görülüyor.

Visa’nın kripto API çalışmaları şirketin dijital para birimi stratejilerinin ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu deneme aşamasında Visa, dijital para birimi altyapısı olmayan şirketlerin Visa’nın platformuyla kripto varlık ve blok zincir ağlarına erişimine destek olma yollarını inceleyecek.

Visa Baş Ürün Sorumlusu Jack Forestell, çıkılan yolda Visa’yı dijital para birimleri ve 70 milyonluk küresel tüccar ağı arasında bir köprü yapmayı amaçladıklarını belirtti. Şu an 35 kripto platformunun sunduğu hizmetle Visa’nın küresel kripto para cüzdan ağının lideri olduğunu söyleye Forestell, “Bu pilot programla Visa’nın değerini artırarak finansal müşterilerimize kripto varlıklar ve blok zincir ağlarına erişim için kolay bir yol sağlamayı hedefliyoruz” dedi.