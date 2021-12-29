Warren: Kripto paralar finansal eşitsizliği çözemezler

ABD'de Demokrat Senatörü Elizabeth Warren, kripto paraların finansal eşitliği sağlamaya yönelik gerçek bir yol olmadığını söyledi. Warren, kripto para sektörünü varlıklı kesimlerin Bitcoin sahiplik oranlarının çok daha yüksek olmasıyla eleştirdi.

Senatör Warren, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Finansal sistemi sadece varlıklılar için değil, herkes için çalışan bir sistem haline getirecek gerçek çözümlere ihtiyacımız var" dedi

Warren, "Kripto sektörü, kriptonun finansal tabana yayılmanın yolu olduğunu iddia ediyor, ancak Bitcoin sahipliği dolar sahipliğinde yüzde 1'deki kesimde yoğunlaşmış durumda" ifadelerini de kullandı.