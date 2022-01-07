WeChat, dijital yuanı desteklemeye başlayacak

Çin'in en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat, ödeme hizmetleri özelliği ile dijital yuana destek vermeye başlayacak.

2014 yılından bu yana dijital yuan geliştirme için çalışan Çin Merkez Bankası, 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WeChat ile işbirliği yapacak.

WeChat'in ödeme hizmetleri servisi WeChat Pay'i 800 milyon kişi kullanıyor.

Ant Group'un sahip olduğu Alipay de dijital yuan ödemeleri denemelerine geçtiğimiz yıl başlamıştı.