WhatsApp'ta 'kripto para' dönemi

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta kripto para transferi hizmeti kullanıma açıldı.

ABD'li sınırlı sayıda kullanıcıya açılan özellik ile Novi üzerinden para transferi gerçekleştirebilecek.

Facebook ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta’nın dijital cüzdanı Novi aracılığıyla kullanıcılar birbirlerine sabitcoin olan Pax Dollar (USDP) gönderimi yapabilecek.

Novi Başkanı Stephane Kasriel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “İnsanların sevdiklerine para göndermeyi koordine etmek için WhatsApp’ı kullandıklarını sık sık duyuyoruz ve Novi, insanların bunu güvenli, anında ve ücretsiz olarak yapmasını sağlıyor. Ödemeler doğrudan insanların sohbetinde görünecek.” ifadelerini kullandı.

WhatsApp’ın yöneticisi Will Cathcart da Twitter’da yaptığı paylaşımda Novi’nin insanlara anında, güvenli ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapmasına yardım edeceğini belirtti.

Kimlik doğrulaması zorunlu olacak

WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartlarını bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek. Edinilen bilgilere göre, uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulaması da gerekecek. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.

Türkiye'de açılması beklenmiyor

Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor. WhatsApp'tan para gönderme özelliğinin de Türkiye’ye açılması beklenmiyor.

Aralık ayının ilk gününde Meta’nın fintech liderliğini üstlenen David Marcus, görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Marcus'un yerine ise yine Paypal geçmişi bulunan Stephane Kasriel gelmişti.