WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan’dan 2026 tahmini: Bitcoin’de yeni zirve, kriptoda büyük atak kapıda

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, Dünya Gazetesi TV Genel Yayın Yönetmeni Hande Eğilmez Eniş’e konuştu. 2026 yılına ilişkin kripto para piyasalarına dair öngörülerini paylaşan Turan, "2026 yılının oldukça güçlü bir yıl olacağını düşünüyorum. Bitcoin’in bu dönemde daha önce kırdığı rekorun çok üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaşması sürpriz olmaz" dedi.

Bitcoin’de yeni zirve beklentisi

2026 yılının kripto piyasaları açısından güçlü geçeceğini belirten Onur Turan, Bitcoin’de yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülebileceğini ifade etti. Turan, "Kripto konusundaki adımların Trump yönetimi tarafından beklenmeden atılacağını düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda kripto konusunda çok ciddi ataklar olabilir. Dolayısıyla bu da fiyatlamaları etkileyecektir" diyerek mevcut rekorların da üzerine çıkılabilecek bir fiyatlama dönemine girilebileceğini söyledi.

Fed değişimi ve ABD etkisi

ABD Merkez Bankası’nda (Fed) başkan değişiminin gündemde olduğuna işaret eden Turan, bu sürecin kripto piyasaları açısından belirleyici olabileceğini dile getirdi. Fed’deki değişimin ardından, kripto varlıklara yönelik adımların Trump yönetimi tarafından beklenenden daha hızlı atılabileceğini savundu.

2026’nın ana gündemi: RWA ve tokenizasyon

Gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması (RWA) konusunun 2026 yılının “pik başlığı” olacağını söyleyen Turan, "Gerek Davos’ta da çok yoğun şekilde bahsedildiği üzere, özellikle gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması, RWA ve tokenizasyon konusunun 2026 yılının pik konusu olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Tokenizasyon alanında yalnızca küresel ölçekte değil, Türkiye’de de önemli gelişmeler yaşanacağını ifade eden Turan, bu alanda daha görünür ve yaygın uygulamaların devreye gireceğini söyledi.

"En yüksek fiyatların olduğu dönem yaşanacak"

Doğru ve hızlı regülasyon adımlarının kritik olduğuna dikkat çeken Turan, "Bunun buraya gelmesi için de biz WhiteBIT olarak, gerek bu sektör olarak zaten çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz, hazırız. Regülasyon konusunda atılacak adımlar eğer doğru ve hızlı bir şekilde atılırsa, 2026 yılında özellikle RWA’nın, tokenizasyonun ve yeni en yüksek hedeflerin, en yüksek fiyatların kırıldığı bir dönem olacağını düşünüyorum" diyerek tahminini açıkladı.