“WTBDC protokol token” ticarette yerini almaya hazırlanıyor

Berfin ÇİPA

Ekonomik yaptırımlar ticarette yeni alternatifler arama ihtiyacını doğurdu. İran ve Rusya başta olmak üzere ticarette kripto para kullanımını yasal zeminde düzenlemek için kollar sıvandı. Ödeme sistemlerindeki dijital devrimi Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi (WTBDC) Başkanı ve Birleşmiş Milletler Danışmanı Ümit Kaya ile konuştuk. “Uluslararası ticaretin iş diplomasisini gerçekleştiriyoruz” sözleriyle WTBDC’i özetleyen Kaya; “Geleceğin ticareti ve ödeme sistemleri ile ilgili çalışmalar yapan bir vizyonla yola çıktık” dedi.

WTBDC’nin ticarette ödeme sistemi olarak kullanılması için kendi tokenını geliştirdiğini müjdeleyen Ümit Kaya, “Blockchain teknolojisi hem güvenli hem de hızlı para sisteminin önünü açtı. Biz de bu sistemde yerimizi almak için iki buçuk yıl önce çalışmalarımıza başladık. WTBDC protokol token ismini verdiğimiz kendi tokenımızı ardından da blockchain teknolojimizi devreye sokacağız. Bu adımla dünyadaki tüm sistemi yeniden şekillendirmek için kendi koridorumuzu açabileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası ticarette en önemli unsurlardan biri ticaretin ve ödeme sistemlerinin rahat ilerlemesi” diyen WTBDC Başkanı Kaya, “Ticaret yaparken her aşamada zaman çok önemli. Blockchain güvenilirliğin korunması için tercih edilebilir bir yöntem haline geliyor. Avantajları sayesinde ülkeler de kripto paraları yasal ödeme aracı olarak kabul etmeye başladı. Oluşan sistemde yerimizi erkenden almak bizi daha tercih edilebilir bir noktaya taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

İlk ve tek Web 3 tabanlı ithalat-ihracat portalı

WTBDC protokol token’ın bir ilke imza atacağını belirten Kaya, “WTBDC exporter dünyanın ilk ve tek Web 3 tabanlı en güvenilir ithalat ihracat portalı olacak. Ön satışlarımıza başladık, fiyatımız belli. Tokenımız kendi üyelerimiz arasında ve diğer ülkelerle olan sistemde test olarak kullanılmaya başlandı, sonuçlar başarı ile çalıştığını gösteriyor. Henüz bir borsada listelenmedik ama borsalarla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“Regülasyonlara hazırız”

“Ülkemizde ve dünyada yapılacak regülasyonları destekliyoruz” diyen WTBDC Başkanı, “Regülasyonlara hazırız. Alt yapımız yasal ve paydaşlarımız belli. Yasal olan tüm unsurların içerisinde yerimizi hazırladık ve buna göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Regülasyonların ardından ekosistemin daha güvenli hale geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.