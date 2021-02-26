"Yatırımcılar portföylerinin yüzde 1'ini Bitcoin yapabilirler"

JPMorgan startejistleri, yatırımcıların Bitcoin'e büyük yatırımlar yapmak yerine, göreceli olarak küçük bir tahsis yaparak, fiyatlarda önemli düşüş yaşanması halinde büyük darbe almamaya çalışabileceklerini belirttiler.

Stratejistler Joyce Chang ve Amy Ho yazdıkları yatırımcı notunda,"Çoklu varlık portföylerinde, yatırımcılar bir verimlilik elde etmek için toplam varlıklarının yüzde 1'ini kriptoparalara tahsis edebilirler" ifadelerine yer verdiler.