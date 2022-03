Yayıncılık sektörü kripto para ile birleşti

Takip Et

Barış ERKAYA

Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki amansız fiziki Mars savaşı, 3. Dünya Savaşı çıkmadan orada kendi kendine yetebilen bir yaşam yaratmak üzerine. Bunun maliyetinin 100 milyarlarca dolar olacağı da tahminler arasında. Öte yandan halihazırda yaşadığımız dünyada başka bir evreni kurmak için başta Facebook ve diğer dev yatırım kuruluşlarının desteklediği projeler olmak üzere ışık hızıyla gerçekleşen başka bir savaş yaşanıyor: Metaverse savaşları. Üstelik bunun fiziksel hayatta bir şehir kurmanın onda biri maliyetlerle yapılacağı iddia ediliyor.

Her şey artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka, verilerin analizi üzerine kurulu ve tamamen merkeziyetsiz yepyeni bir evren kurmak üzerine.

Sosyal hayatı, çalışma şekillerini, şehirleri, hatta ülkeleri ve daha da fazlasını tamamen değiştirecek bu evrene geçiş yapan şirketlerin sayısı hiç de az değil. Kripto para dünyası, NFT’ler de bu yeni şekillenecek dünyanın kaçınılmaz elemanları olacak gibi görünüyor.

Düşünün ki bu ütopya gerçekleşirse bu evren insanların günlük ihtiyaçlarını karşılama şekillerini bile tamamen değiştirecek. Buna her alanda hazırlanan ise sayısız şirket her geçen gün yeni projelerle hayatımıza giriyor. Çünkü belli ki bu sanal evrenle fiziksel evrenin uzunca bir süre bir arada devam edeceğini tahmin edenlerin sayısı az değil. Bu da her iki dünyaya da hitap edebilen, fiziksel dünyadaki sorunları çözme vaadi bulunan, diğer yandan blokchain devrimini ve kripto para evrenini de aslında hep olması gerektiği gibi kapsayan projelerin yükselişini getiriyor.

BODI COIN 0.65 DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

İşte bunlardan biri de fiziksel yayıncılığı tamamen merkeziyetsiz bir modele dönüştüren Boodio. Aslında özetlemek gerekirse yayıncılığın, günümüz dünyasında telif haklarındaki şeffalık, yüksek maliyet ve hem yayıncılar hem de telif sahipleri tarafında sürdürülebilirlik sorunlarını ortadan kaldırma iddiasıyla ortaya çıkmış bir proje Boodio.

Şu anda 12 ülkede faaliyet gösterirken yıl sonuna kadar ise 50 ülkede aktif olmayı planlıyor.

Yenilikçi kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu olarak faaliyetlerine başlamış olan Boodio, yerli kripto para platformu Bitay ile işbirliği yaparak kendi blok zinciri üzerinde geliştirdiği Bodi Coin’i satışa sundu. NFT’yi (Non-Fungible Token) yani değiştirilemez jeton kavramını artık çoğumuz biliyoruz fakat burada bahsi geçen ürünün bir kitap olduğu için Boodio bu ürüne NFB (Non-Fungible Book) değiştirilemez kitap adını verdi.

17 Mart 2022’de başlayan ön satışlarda toplam çıkarılacak 100 milyon adet Bodi Coin’in yüzde 20’si olan 20 milyon coini 0.65 dolardan satışa sunan Boodio, genel satışlara ise 2022 yılı Haziran ayı içerisinde başlamayı planlıyor. Genel satışların ise 0.95 dolar fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor. Ön satışta satılan Bodi Coin’ler 6 ay boyunca stake edilmek zorunda. Yani kilitli kalacak.

TELİF HAKKINI İKİNCİ ELE DE TAŞIYACAK

Projenin hedefi ise halihazırda yüzde 80’e varan yayıncılık komisyon oranlarını düşürmek, 240 güne varan ödeme vadelerini 1 dakika gibi bir süreye kısaltmak, yazar veya hak sahibine şeffaf hak yönetim modeli ile daha fazla gelir sağlamak. Fakat tüm bunlardan daha ötesi asıl devrimsel olan konu ise hak sahiplerinin özellikle ikinci ele düşen eserlerinde uğradıkları zararları tersine çevirerek bu satışlardan da gelir sağlayacak bir e-pub modeli oluşturması.

Bodi Coin modelinin dikkat çeken özelliklerinden birisi de yıllık yüzde 240’a varacak stake yani borsa yatırımcılarının bildiği şekliyle temettü kazancı vaat ediyor olması.

Bodi Coin kendi blok zinciri ağına sahip olsa da Solana, Avax gibi farklı chainlerle de konuşabilmesi hedefleniyor.

BODI COIN’İN KİTAPSEVERLERE VAADİ NE?

Peki Bodi Coin kitap okurlarına nasıl bir kazanç sağlamayı hedefliyor?

Boodio App ile entegre olan bir sistemle kitapseverler kitap okurken diğer yandan Bodi Coin ile kripto varlık kazanma olanağı sağlanacak. Burada ne kadar coin kazanılacağını ise Boodio uygulaması üzerinde geçirdiği dinleme, okuma süreleri belirleyecek. Bu sürelere bağlı olarak kitapseverler aylık uygulama bedelinin bir kısmını Bodi Coin olarak geri alabilecek. Buradan kazanılan Bodi Coinler abonelik, yeni içerik satın alma veya yayınevi fonlama gibi işlemlerde kullanılabilecek. İlerleyen günlerde ise Boodio App ve Bitay, app üyesi olan 1 milyon kişiye satın alacakları tüm kitap satış bedelleri oranında Bodi Coin hediye dağıtacak. Burada dağıtılacak rakamın 30 milyon TL olacağı düşünülüyor.

NFB İLE YENİ EKOSİSTEM

Boodio CEO’su Mehmet Aslantunalı, “Yayıncılık sektöründe bir ilki gerçekleştirmekten ve bu sektörü dijital varlık dünyasıyla birleştirmekten heyecan duyuyoruz. NFB altyapısı ise yepyeni bir ekosistem yaratarak dijital sahaflığın yatırımcı ve eser hak sahiplerine yeni gelir modelleri açması ile on binlerce benzersiz kitabı yayına sunacak olmaktan dolayı sevinçliyiz” dedi.

Bitay Teknoloji CEO’su Niyazi Yılmaz ise basın toplantısında yaptığı konuşmada Bitay NFT’nin yakında çıkacağı, bu ay içerisinde lansmanının yapılacağı müjdesini verirken “Blok zinciri teknolojileri, her alanda olduğu gibi yayıncılık sektörü için de devrim niteliğinde fırsatlar getiriyor. Boodio ile birlikte özel fiyatlarla yatırımcıların ilgisine sunduğumuz Bodi Coin, yazarla kitapseverler arasındaki her adımda benzersiz avantajlar sunuyor. Bitay olarak yenilikçi ve gelecek vaat eden projeleri launchpadimizde listelemeye devam edeceğiz” dedi.