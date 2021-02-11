Yellen'dan kripto paralar konusunda uyarı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kritpoparaların kötüye kullanılmalarının da aralarında olduğu dijital piyasa ristlerinde "patlama" yaşandığı konusunda uyardı. Ancak Yellen, yeni finansal teknolojilerin suç ile mücadeleye ve eşitsizliği azaltmaya yardım edebileceğini de vurguladı.



Finans sektörü innovasyonu yuvarlak masa toplantısında konuşan Yellen, finansal teknolojierin organize suçörgütlerinden akan kara parayı engellemekte ve bilgisayar korsanları ile mücadelede kullanılabileceğini, aynı zamanda ABD'nin dijital açıklarını da azaltabileceğini ifade etti.



Yellen, Aralık ayında Kongre'den geçen Para Aklamama ile Mücadele Yasası'nın Hazine Bakanlığı'na yasa dışı finansz ile mücadele konusunda yeni bir çerçeve üzerinde çalışma imkanı verdiğini de bellirtti.