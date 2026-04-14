Yeni düzenleme fiyatı uçurdu: Ethereum 2 bin 300 doları aştı

Kripto para piyasasında dikkatler yeniden Ethereum’a çevrildi. ETH fiyatı 2 bin 300 dolar seviyesinin üzerine çıkarak piyasa genelinden daha güçlü bir performans sergiledi. Bu yükselişte iki ana faktör öne çıkıyor; kurumsal yatırımcıların agresif alımları ve ABD’de düzenleyici belirsizliğin azalması.

Dev alım piyasayı hareketlendirdi

BitMine Immersion Technologies’in son bir haftada gerçekleştirdiği 71 bin 524 ETH’lik alım, piyasada önemli bir dönüm noktası oldu. Şirketin toplam Ethereum varlığı yaklaşık 4,87 milyon ETH’ye ulaşarak dolaşımdaki arzın yüzde 4’ünden fazlasını oluşturdu. BitMine, uzun vadede toplam arzın yüzde 5’ine sahip olmayı hedefliyor. Bu durum, piyasadaki arzı azaltarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Düzenleme değişikliği yatırımcıyı çekti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ethereum’u “emtia” olarak sınıflandırması, piyasada önemli bir rahatlama yarattı. Daha esnek bir denetim çerçevesi sunan bu karar, kurumsal yatırımcıların piyasaya girişini hızlandırdı. Özellikle tokenizasyon projeleri ve yapay zekâ tabanlı blockchain uygulamaları, Ethereum’a olan talebi artıran uzun vadeli unsurlar arasında gösteriliyor.

Teknik görünüm yükselişi destekliyor

Ethereum’un teknik göstergeleri de pozitif sinyaller veriyor. Fiyatın önemli ortalamaların üzerinde kalması ve alım gücünün güçlü seyretmesi, yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor. Ancak kısa vadede aşırı alım bölgesine girilmiş olması, sınırlı bir düzeltme veya yatay hareket ihtimalini gündeme getiriyor.

Kritik seviyeler ve beklentiler

Uzmanlara göre Ethereum’un 2 bin 220-2 bin 286 dolar bandı üzerinde kalması halinde yükselişin devam etmesi bekleniyor. Bu durumda 2.400 doların aşılmasıyla birlikte 2 bin 500-2 bin 600 dolar aralığı yeni hedef olabilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 2 bin dolar seviyesi güçlü destek olarak öne çıkıyor.