Bursa Demo Day 2025 genç girişimcilere yeni kapılar açıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini geliştirmek amacıyla Bursa Demo Day 2025 etkinliğini hayata geçirdi.

B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda düzenlenen program, üniversitelerden teknoparklara, iş dünyası derneklerinden teknoloji transfer ofislerine kadar geniş bir paydaş tarafından desteklendi. Etkinlik, genç girişimcilerin teknoloji odaklı projelerini akademi ve kamu temsilcileriyle buluşturduğu önemli bir platforma dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Demo Day’in yalnızca bir yarışma değil, “vizyonların ve ekip ruhunun kesiştiği bir buluşma noktası” olduğunu vurgulayarak, Bursa’nın geleceğini gençlerin yenilikçi fikirleriyle şekillendirmek istediklerini belirtti. Gazioğlu, amaçlarının Bursa’yı “gençlerin yön verdiği bir çekim merkezi” haline getirmek olduğunu ifade etti.

PoC süreci tanıtıldı

Etkinlikte, belediye hizmetlerine entegre edilebilecek projelerin küçük ölçekli test edilmesini sağlayan Kavram Kanıtı (PoC) süreci tanıtıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Derya Özgök, seçilen 20 girişimin bu süreçte belediyeye ölçümlenebilir katkı sunduğunu belirtti.

Girişimciler projelerini akademisyenlerden oluşan jüriye sunarken, etkinlik iş dünyası, öğrenciler ve kamu yöneticilerinden yoğun ilgi gördü. Yarışmada birinciye 500 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye 200 bin TL ödül verilecek.

Platin Capital ayrıca iki projeye 75’er bin TL destek sağlayacak ve birinci girişime yatırım turu imkânı sunacak. BUSİAD ise dereceye giren ilk beş girişim için yatırımcı görüşmeleri organize edecek.