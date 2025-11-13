Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2026 başvuruları başladı

Sabancı Üniversitesi’nin, Onursal Başkan Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine düzenlediği Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri için başvuru süreci resmen başladı.

Araştırmacılar, 2026 yılı teması olan “Sınırlar Ötesi Yönetişimi Yeniden Düşünmek" (Planetary Realities: Rethinking Governance Beyond Borders) başlıklı çalışmalarını 15 Ocak 2026 tarihine kadar ilgili award.sabanciuniv.edu üzerinden gönderebilecek.

Bu yılın teması, Sakıp Sabancı’nın toplumsal sorumluluk, bilimsel ilerleme ve küresel dayanışma konularındaki değer mirasıyla uyumlu bir çerçeve sunuyor.

Ödül programının 2026 teması; iklim krizi, pandemiler, dijital bilgi rejimleri, uzay kaynaklarının paylaşımı ve çevresel bozulma gibi ulus sınırlarını aşan problemler karşısında yeni yönetişim biçimlerinin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar şu kritik sorular etrafında düşünmeye davet ediliyor:

- Gezegensel ölçekte yeni yönetim modelleri nasıl geliştirilebilir?

- Dijital bilgi akışları nasıl demokratikleşebilir?

- Adalet, eşitlik ve hak temelli yeni etik çerçeveler nasıl kurulabilir?

- Kâr odaklı küresel platformlara karşı kamu yararını önceleyen modeller mümkün mü?

- İklim krizi, uzay kirliliği ve pandemiler karşısında kolektif sorumluluk nasıl tanımlanmalı?

Jüri Özel Ödülü 25 bin dolar

Türkiye’de sosyal bilimler alanında verilen ilk uluslararası ödül programı olan organizasyon, 2006’dan bu yana kesintisiz devam ediyor.

2026’da temaya en seçkin katkıyı yapan araştırmacıya 25 bin dolar değerinde Jüri Özel Ödülü verilecek.

Ayrıca 45 yaş altı üç araştırmacı, Makale Ödülleri kapsamında 10 biner dolar kazanacak.

Bağımsız ve uluslararası jüri bu yıl da değerlendirme sürecini yürütecek.