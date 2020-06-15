ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Son Dakika Haberleri:

Fed, şirket tahvili almaya başlayacak

Fed, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacak.

Fed, şirket tahvili almaya başlayacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ABD Merkez Bankası (Fed), şirket tahvili almaya başlayacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı kaydedildi.

Söz konusu alımla şirket tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şirket tahvili alımlarında minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi kriterlere bakılacağı ifade edildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap