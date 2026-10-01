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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Ekim 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Ekim 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

1 Ekim 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

1 Ekim Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 İkizler Memo – Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta  

16.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

1 Ekim Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

1 Ekim Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

09.30 Sevdan Bir Ateş

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

1 Ekim 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

1 Ekim 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

22.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

1 Ekim 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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