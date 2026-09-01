1 EYLÜL 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Eylül Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
1 Eylül Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Var Mısın Yok Musun
02:40 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Altı Üstü İstanbul
1 Eylül Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:30 Valhalla Thor Efsanesi
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bugün Güzel
22:30 Bugün Güzel
1 Eylül Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Doktor Civanım
22.00 Gurbetçi Şaban
00.00 Doktor Civanım
01.45 Aşk Yeniden
04.00 İnadına Aşk
05.00 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım
1 Eylül Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Muhtemel Aşk
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kardeşim Benim 2
22:30 Acı Kahve
1 Eylül Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:30 Sevdiğim Sensin
03:00 Güzel Köylü
05:00 Erkenci Kuş
07:45 İki Aile
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Çirkin
14:00 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Tuzlu Kahve
1 Eylül Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:30 3'te 3
01:35 Seksenler
02:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:25 Hayallerinin Peşinde
06:10 Turgay Başyayla Ile...
07:10 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:00 Türkiye - Azerbaycan
1 Eylül Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye