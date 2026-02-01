Google Haberler

1 ŞUBAT 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 1 Şubat Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 1 Şubat 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

1 Şubat Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

15.20 Kuruluş Orhan

17.10 Svaşçı Prenses  

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 Şubat Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.30 Eşref Rüya

1 Şubat Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Sahtekarlar

15.45 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

1 Şubat Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.15 Rüya Gibi

08.00 Yasak Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Rüya Gibi

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

1 Şubat Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Oh Olsun  

21.45 Hareket Sekiz

1 Şubat Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.20 Ege’nin Hamsisi

08.30 Taşacak Bu Deniz

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.00 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

 1 Şubat Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

