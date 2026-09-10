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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 10 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

10 Eylül 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Aşk ve Taht

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Mercan Köşk

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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

10 Eylül Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Haysiyet

09.00 Yaprak Dökümü

11.30 Daha 17

14.00 Gelinim Mutfakta  

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

10 Eylül Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Kirli Sepeti

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Başka Bir Sen

22.30 Sekizinci Aile

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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

10 Eylül Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

09.30 Sevdan Bir Ateş

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

10 Eylül 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Güzel Köylü

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

10 Eylül 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.50 Evlilik Güzeldir

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.00 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.45 Fenerbahçe-Roma

22.00 Maç Sonu

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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

10 Eylül 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 MasterChef Türkiye

13.00 Doktor Aksoy

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ