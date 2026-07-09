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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Temmuz 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 10 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

10 Temmuz 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:20 Aldatmak

05:00 Safir

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler Ulusal

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:30 A.b.i̇.

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun

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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

10 Temmuz 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:30 Akrep Kral: Güç Peşinde

02:15 Benim Adım Gültepe

04:00 Benim Adım Gültepe

05:30 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat 

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Uzak Şehir

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Daha 17 

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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

10 Temmuz 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Zengo

22.15 Kız Babası

00.15 Aşk Yeniden

02.45 İnadına Aşk

04.45 Yasak Elma

06.00 Karagül

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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

10 Temmuz 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:30 Gizli Görev

04:15 Kurtarıcı

06:00 Yeni Gelin

08:15 Cansu Canan Ile Yeni Sayfa 

10:00 Bahar 

12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

10 Temmuz 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bittin Sen

01:45 Bittin Sen

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Erkenci Kuş

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Ateşböceği

12:00 Asuman Krause Ile Hayat...

14:00 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

10 Temmuz 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:45 3'te 3

02:00 Seksenler

03:05 Yürek Çıkmazı

05:30 Hayallerinin Peşinde

06:15 Turgay Başyayla Ile...

07:15 Hangimiz Sevmedik

09:50 Kasaba Doktoru

13:15 Seksenler

14:30 Yürek Çıkmazı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Önemsiz Biri

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10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

10 Temmuz 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Gazete Magazin

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Tuzak

07:15 Ebru Ile 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

09:45 Gazete Magazin

14:00 Masterchef Türkiye

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