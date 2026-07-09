10 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 10 Temmuz 2026 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 10 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
10 Temmuz 2026 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:20 Aldatmak
05:00 Safir
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler Ulusal
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 A.b.i̇.
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
10 Temmuz 2026 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:30 Akrep Kral: Güç Peşinde
02:15 Benim Adım Gültepe
04:00 Benim Adım Gültepe
05:30 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Uzak Şehir
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Daha 17
10 Temmuz 2026 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Zengo
22.15 Kız Babası
00.15 Aşk Yeniden
02.45 İnadına Aşk
04.45 Yasak Elma
06.00 Karagül
10 Temmuz 2026 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:30 Gizli Görev
04:15 Kurtarıcı
06:00 Yeni Gelin
08:15 Cansu Canan Ile Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
10 Temmuz 2026 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bittin Sen
01:45 Bittin Sen
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Erkenci Kuş
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Asuman Krause Ile Hayat...
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
10 Temmuz 2026 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:45 3'te 3
02:00 Seksenler
03:05 Yürek Çıkmazı
05:30 Hayallerinin Peşinde
06:15 Turgay Başyayla Ile...
07:15 Hangimiz Sevmedik
09:50 Kasaba Doktoru
13:15 Seksenler
14:30 Yürek Çıkmazı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Önemsiz Biri
10 Temmuz 2026 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Gazete Magazin
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
07:15 Ebru Ile 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
09:45 Gazete Magazin
14:00 Masterchef Türkiye