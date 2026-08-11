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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ağustos 2026 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

11 Ağustos 2026 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

11 Ağustos 2026 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17  

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

11 Ağustos 2026 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı  

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası  

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

11 Ağustos 2026 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sağ Salim   

22.15 Yok Artık

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

11 Ağustos 2026 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile

09.30 Çirkin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş  

19.00 Star Haber

20.00 Tolgshow Yıldızlar

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

11 Ağustos 2026 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.00 Kalk Gidelim

10.05 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.00 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ördeklerin Göçü  

21.45 Önemsiz Biri

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

11 Ağustos Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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