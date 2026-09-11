11 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Eylül 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Eylül Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
11 Eylül 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht
11 Eylül 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 İkizler Memo
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Haysiyet
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
11 Eylül 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Müstakbel Damat
11 Eylül 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23.00 Kızılcık Şerbeti
11 Eylül 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
11 Eylül Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.00 Gönül Dağı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
11 Eylül Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Masterchef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye