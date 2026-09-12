12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
12 Eylül 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:20 A.B.İ.
05:00 Bir Gece Masalı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Mercan Köşk
12:40 Aşk ve Taht
15:40 A.B.İ. Dizi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
23:20 Mercan Köşk
12 Eylül 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Siyah Beyaz Aşk
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Daha 17
15:45 Haysiyet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
12 Eylül 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Şevkat Yerimdar
13.45 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Rüzgara Bırak
22.00 Sekizinci Aile
23.00 Şevkat Yerimdar
23.45 Gündem Futbol
01.30 Rüzgara Bırak
03.00 İnadına Aşk
05.00 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım
12 Eylül 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:00 Muhtemel Aşk
04:00 Siyah Kalp
06:45 Sevdan Bir Ateş
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Muhtemel Aşk
15:30 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Sevdan Bir Ateş
12 Eylül 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
02:15 Milyarder
04:00 Güzel Köylü
05:30 İki Aile
07:00 Tuzlu Kahve
10:00 Güzel Köylü
13:00 Sevdiğim Sensin
16:00 Tuzlu Kahve
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
23:00 Tuzlu Kahve
12 Eylül 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
02:35 Seksenler
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Hayallerinin Peşinde
06:45 Kalk Gidelim
09:50 Gönül Dağı
13:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15:00 Evlilik Güzeldir
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:35 Seksenler
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Hayallerinin Peşinde
06:45 Kalk Gidelim •
09:50 Gönül Dağı
13:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15:00 Evlilik Güzeldir
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
12 Eylül 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye