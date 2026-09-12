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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

12 Eylül 2026 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:20 A.B.İ. 
05:00 Bir Gece Masalı 
07:30 atv’de Hafta Sonu 
10:00 Mercan Köşk 
12:40 Aşk ve Taht 
15:40 A.B.İ. Dizi
19:00 ATV Ana Haber 
20:00 Mercan Köşk 
23:20 Mercan Köşk

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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

12 Eylül 2026 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Gelinim Mutfakta 
04:00 Siyah Beyaz Aşk 
07:00 İkizler Memo-Can 
08:30 Konuştukça 
09:45 Magazin D Cumartesi 
13:00 Daha 17 
15:45 Haysiyet 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Güller ve Günahlar

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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

12 Eylül 2026 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Şevkat Yerimdar
13.45 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Rüzgara Bırak
22.00 Sekizinci Aile
23.00 Şevkat Yerimdar
23.45 Gündem Futbol
01.30 Rüzgara Bırak
03.00 İnadına Aşk
05.00 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım

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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

12 Eylül 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Muhtemel Aşk 
04:00 Siyah Kalp 
06:45 Sevdan Bir Ateş 
10:00 Cumartesi Sürprizi 
13:00 Muhtemel Aşk 
15:30 Sevdan Bir Ateş 
18:25 Show Ana Haber 
20:00 Güldür Güldür Show 
23:30 Sevdan Bir Ateş

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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

12 Eylül 2026 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

02:15 Milyarder 
04:00 Güzel Köylü 
05:30 İki Aile 
07:00 Tuzlu Kahve 
10:00 Güzel Köylü 
13:00 Sevdiğim Sensin 
16:00 Tuzlu Kahve 
19:00 Star Haber 
20:00 Sevdiğim Sensin
23:00 Tuzlu Kahve

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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

12 Eylül 2026 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

02:35 Seksenler
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Hayallerinin Peşinde
06:45 Kalk Gidelim 
09:50 Gönül Dağı
13:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15:00 Evlilik Güzeldir
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:35 Seksenler
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Hayallerinin Peşinde
06:45 Kalk Gidelim •
09:50 Gönül Dağı
13:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15:00 Evlilik Güzeldir
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

12 Eylül 2026 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
02:30 Doktor Aksoy 
04:30 Oynat Bakalım 
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım 
08:45 Gençlik Rüzgarı 
10:00 Gazete Magazin 
15:30 MasterChef Türkiye 
20:00 MasterChef Türkiye

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Kaynak: HABER MERKEZİ