12 Eylül 2026 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Muhtemel Aşk

04:00 Siyah Kalp

06:45 Sevdan Bir Ateş

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Muhtemel Aşk

15:30 Sevdan Bir Ateş

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Sevdan Bir Ateş