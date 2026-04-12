12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Nisan Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Nisan 2026 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

12 Nisan Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Robot Köpek

14.10 A.B.İ

17.00 Servet Operasyonu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?  

12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

12 Nisan Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 The Traitors Türkiye

12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

12 Nisan Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Doktor: Başka Hayatta

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

12 Nisan Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Delikanlı   

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Delikanlı

16.15 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Tarkan Rıfkı

12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

12 Nisan Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Çirkin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin

12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

12 Nisan Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.35 Beni Böyle Sev

08.55 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

12 NİSAN 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

12 Nisan Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

