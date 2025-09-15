13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
14 Eylül 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Can Borcu
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Gözleri KaraDeniz
14 Eylül 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Yaşamak Güzel Şey
00:30 Efsane
02:00 Poyraz Karayel
04:15 5N 1K
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
14 Eylül 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
05:45 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
14 Eylül 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Veliaht
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 İstasyon
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
14 Eylül 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Çarpıntı
01:00 Çarpıntı
03:00 Türk Müziği
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Baba Ocağı
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
14 Eylül 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Eurobasket Özel
01:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:35 Dizi
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Cennetin Çocukları
14 Eylül 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye