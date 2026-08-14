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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Ağustos 2026 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

14 Ağustos 2026 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul   

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli   

22.40 Cehennem Üçgeni

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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

14 Ağustos 2026 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

 

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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

14 Ağustos 2026 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Bursa Bülbülü

22.30 Şevkat Yerimdar  

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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

14 Ağustos 2026 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin  

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi  

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Haber

20.00 İyi Olan Kazansız  

22.15 Salak ile Avanak Geri Dönüyor

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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

14 Ağustos 2026 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İki Aile  

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir  

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sev Kardeşim

22.00 Borderlands

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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

14 Ağustos Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.55 Kalk Gidelim

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu  

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Asırlık Gece

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14 AĞUSTOS 2026 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

14 Ağustos Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

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