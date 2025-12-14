Google Haberler

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Aralık Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Aralık 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Gözleri KaraDeniz

13.50 Kuruluş Orhan

17.00 Vanguard

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

22.45 Dünya’nın Kurtuluş Günü

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

23.45 Efsane Futbol

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin  

08.00 Keloğlan Aramızda

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Japon İşi

15.30 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bahar

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Kiralık Aşk  

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber  

20.00 Hababam Sınıfı

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.35 Ege’nin Hamsisi

08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

 

14 ARALIK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

 

