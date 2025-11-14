Google Haberler

14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Kasım 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Kasım 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

14 Kasım 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane  

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Paranormal Cuma

22.00 Kuruluş Orhan

14 Kasım 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

14 Kasım 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ben Onun Annesiyim

23.45 Ben Leman

14 Kasım 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin 

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

14 Kasım 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Kod 355

22.30 Kod 355

14 Kasım 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.25 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

07.40 Aslan Hürkuş 3

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

14 Kasım 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
06.00 Tuzak
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
 

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

13.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

