14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Kasım 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Kasım 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
14 Kasım 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Paranormal Cuma
22.00 Kuruluş Orhan
14 Kasım 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
14 Kasım 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ben Onun Annesiyim
23.45 Ben Leman
14 Kasım 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
14 Kasım 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Kod 355
22.30 Kod 355
14 Kasım 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.25 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
07.40 Aslan Hürkuş 3
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
14 Kasım 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye