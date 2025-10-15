Google Haberler

15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Ekim Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

15 Ekim Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aynadaki Yabancı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Can Borcu 

15 Ekim Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Güller ve Günahlar 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Eşref Rüya 

15 Ekim Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Sahtekarlar 

22:30 Halef 

15 Ekim Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Eyvah Eyvah 

22:15 Kolonya Cumhuriyeti 

15 Ekim Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Sahipsizler 

15 Ekim Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06:10 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Teşkilat 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Taşacak Bu Deniz 

15 Ekim Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

12:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

