150 bin TL'lik evlilik kredisiyle neler alınabilir? Beyaz eşya, gelinlik, koltuk takımı fiyatları...

Yeni evli çiftlere 150 bin TL'lik evlilik kredisi desteği verileceğinin açıklanmasının ardından başvurular da başladı. Peki 150 bin TL'lik kredi desteğiyle yeni evlenecek çiftler neler alabilir? Bu destekle hangi ihtiyaçlarını karşılayabilir? İşte yeni evli çiftlerin alabileceği bazı eşyalar ve güncel fiyatları... 1 | 10

3'lü Beyaz Eşya Paketi Buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesinin olduğu üçlü beyaz eşya paketinin ortalama fiyatı 60-100 bin TL arasında değişiyor. 2 | 10

Koltuk Takımı Yeni evlenecek çiftlerin öncelikli tercih edeceği ürünlerden olan koltuk takımı ise 20-60 bin TL arasında satışa sunuluyor. 3 | 10