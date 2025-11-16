Google Haberler

16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Kasım Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Kasım 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

16 Kasım Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.30 Aynadaki Yabancı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 7
16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

16 Kasım Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Uzak Şehir

2 7
16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

16 Kasım Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

23.45 Kıskanmak

3 7
16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

16 Kasım Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin  

08.00 Ve Recep be Zehra ve Ayşe

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kızılcık Şerbeti

15.30 Bereketli Topraklar

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bereketli Topraklar

23.15 Bereketli Topraklar

4 7
16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

16 Kasım Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 İstanbullu Gelin

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber  

20.00 Çarpıntı

5 7
16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

16 Kasım Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

05.50 Benim Güzel Ailem

08.25 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Taşacak Bu Deniz   

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

6 7
16 Kasım 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

16 Kasım Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

7 7