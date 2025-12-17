Google Haberler

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Aralık 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

17 Aralık 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

17 Aralık 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir  

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

17 Aralık 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sakıncalı

00.00 Halef: Köklerin Çağrısı

17 Aralık 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Yeni Gelin 

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

23.15 Rüya Gibi

17 Aralık 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

 

17 Aralık 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.15 Kalk Gidelim 

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

22.10 İz Peşinde

 17 Aralık 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

