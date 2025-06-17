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17 HAZİRAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Haziran 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Haziran 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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17 HAZİRAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

17 Haziran 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

22:30 Güven Bana

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17 HAZİRAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

17 Haziran 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye

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17 HAZİRAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

17 Haziran 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:15 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:15 Yetenek Sizsiniz

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17 HAZİRAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

17 Haziran 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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